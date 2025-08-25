Fenerbahçe Basketbol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor

Fenerbahçe Basketbol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geride bıraktığımız sezonu şampiyonluklarla tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takım, teknik ekip ve yeni transferlerle birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Geride bıraktığımız sezonu Euroleague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla noktalayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Beko, 2025-2026 sezonunda mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarı hedefliyor. Sarı-lacivertliler Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde sezonun ilk antrenmanını Üker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaptı.

Avrupa Şampiyonası'nda ülkelerinin milli takımlarında mücadele eden oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Brandon Boston Jr. da yer aldı. Antrenman öncesinde teknik ekibe ve takıma yeni katılan isimlere hoş geldin karşılaması yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam ederken, son bölümde şut çalışmaları gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TMSF eylülde 12 ihale düzenleyecek! Flash Haber de listede

Türkiye'nin dev televizyon kanalı ve tekstil markası satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın cenazesi çıkarılamıyor! Ekipleri zora sokan ayrıntı

Halit Yukay'ın cenazesi çıkarılamıyor! Ekipleri zora sokan ayrıntı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.