Fenerbahçe'den Dubai ve Abu Dabi'de mahsur kalan 4 kişiyle ilgili açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, Dubai ve Abu Dabi'de mahsur kalan basketbol takımından dört kişinin İstanbul'a getirilmesi için devlet yetkilileriyle işbirliği yapıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Dubai ve Abu Dabi'de mahsur kalan basketbol takımından 4 kişinin İstanbul'a getirilmesi için devlet yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde çalışıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen milli takım arasında dinlenmek için Dubai'ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise NextGen Avrupa Ligi'ni izlemek için Abu Dabi'ye gitmiştir. Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi'de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur. Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul'a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır."

Öte yandan, söz konusu dört ismin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) iki kentinden Türkiye'ye dönmesi için Dışişleri Bakanlığıyla temas halinde olunduğu ve sürecin yakından takip edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
