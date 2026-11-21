Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Kocaeli'de sağanaktan ceketiyle korunarak stada geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe arasındaki maç öncesi Kocaeli'de yoğun yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Aracından inen Yıldırım, ceketini örterek sağanaktan korunup stada giriş yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kocaeli'de yoğun yağıştan korunarak stada geldi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Müsabakanın başlamasına kısa süre kala stada gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Aracından iniş yapan Yıldırım, ceketini örterek stada giriş yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı