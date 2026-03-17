Haberler

Sadettin Saran: "Oyuncularımız ve hocamız da iki kupada sonuna kadar mücadele edecek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbol takımının ve teknik heyetin Trendyol Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edeceğini duyurdu. Ayrıca, taraftarlara destekleri için teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli camianın 'bitti' denilen yerden geri dönen bir camia olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Saran, "Vazgeçmek yok. Vazgeçme gibi bir şansımız yok. Taraftarımızın, Fenerbahçelilerin hayal kırıklığı var, anlıyorum. Dediğim gibi pes etme lüksümüz yok. Oyuncularımız ve hocamız da iki kupada sonuna kadar mücadele edecek. Onların arkasındayız. Bu vesile ile bu soğuk havada gelen taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra da taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde bizi destekleyecek. Hepinize hayırlı bayramlar, hayırlı akşamlar" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek

Komşuda Türkiye'yi yakından ilgilendiren "petrol" anlaşması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece Sakarya'da üretiliyor, yemek isteyen 11 ay bekleyip sıraya giriyor

Yiyebilmek isteyen bu lezzet için 11 ay bekleyip sıraya giriyor
Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi

Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi
ABD Büyükelçisi de Netanyahu'nun hayatta olup olmadığını kontrol etti

Hayatta olup olmadığını Trump da merak etti!
Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü

Fenerbahçe Nene'nin resitaliyle lige tutundu
Sadece Sakarya'da üretiliyor, yemek isteyen 11 ay bekleyip sıraya giriyor

Yiyebilmek isteyen bu lezzet için 11 ay bekleyip sıraya giriyor
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

Son paylaşımı yürek burktu: 4 milyon takipçili fenomenden acı haber
'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu

Dükkanının camında yazanları gören polisi aradı! Sırra kadem bastı