Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor'a karşı aldıkları 3-2'lik galibiyet sonrası yapılmış olan açıklamalarda mutluluklarını ifade etti ve taraftarların deplasman maçlarına katılımını umut etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sarı-lacivertli futbol takımının deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın ardından, "Mutluyuz. 12 haftamız, 12 maçımız var, önümüze bakıyoruz." dedi.

Saran, Papara Park'taki karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kente geldikleri andan itibaren Trabzon halkı başta olmak üzere Trabzon Valisi, emniyet güçleri ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından çok güzel ağırlandıklarını söyledi.

Kendileriyle çok güzel ilgilenildiğini vurgulayan Saran, "Umudumuz, bundan sonra deplasman maçlarına taraftarların da gelmesi ve aramızda olan bu gerginliğin inşallah bitmesidir. Yönetim olarak en büyük umudumuz bu. Tekrar kendilerine sizin huzurunuzda teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Saran, galibiyete ilişkin bir soru üzerine de "Mutluyuz. 12 haftamız, 12 maçımız var, önümüze bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe

