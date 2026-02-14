Haberler

Sadettin Saran: "Mutluyuz, önümüze bakıyoruz"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, hem takım hem de yönetim olarak mutlu olduklarını ve 12 maçlık bir sürecin olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben, ekibim ve takımımız Trabzon'a indiğimiz andan itibaren başta Trabzon halkı, Valimiz, emniyet güçleri, kulüp başkanı Ertuğrul bey bizi çok çok güzel ağırladı. Çok güzel ilgilenildik. Umudumuz bundan sonar deplasman maçlarına taraftarlarında gelmesi ve aramızdaki olan bu gerginliğin bitmesidir. Yönetim olarak en büyük umudumuz budur. Tekrar kendilerine teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. 12 haftamız ve 12 maçımız var. Önümüze bakıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
