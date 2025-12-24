Haberler

Fenerbahçe Kulübünden, başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, başkan Sadettin Saran'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Kulüp, Saran'ın bu süreci sağduyu ve metanetle atlatacağına inandıklarını bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada başkan Sadettin Saran'ın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamından gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; başkanımız sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve başkanımız sayın Sadettin Saran'ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir."

