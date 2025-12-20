Haberler

Sadettin Saran, galibiyet coşkusunu taraftarlarla yaşadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eyüpspor karşılaşmasında galibiyet sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı. Mahkeme sonrası serbest kalan Saran, taraftarlarla coşkulu anlar geçirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan ve sonrasında serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eyüpspor karşılaşmasını izlemek için geldiği statta galibiyet sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 'uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından ifade veren ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest kalan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maçın ardından taraftarların kendisini çağırması sonrası sahaya indi ve karşı tribünde bulunan taraftarların oraya gitti. Saran, galibiyet coşkusunu taraftarlarla birlikte yaşarken, Fenerbahçeli taraftarlar da "Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" tezahüratlarında bulundu. Taraftarları alkışlayan Saran, daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte alandan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, yeniden adliyede

Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci yeniden adliyede
title