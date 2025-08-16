Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Taraftarlarıyla Birlikte Stada Gitti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Göztepe maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüsle karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'na gitti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, taraftarlarla bir araya gelerek birlikte otobüsle stada gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Koç'a büyük ilgi gösterdi. - İZMİR