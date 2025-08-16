Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Taraftarlarıyla Birlikte Stada Gitti
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, taraftarlarla bir araya gelerek birlikte otobüsle stada gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Koç'a büyük ilgi gösterdi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor