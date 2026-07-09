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Barış Göktürk: Adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz

Barış Göktürk: Adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz
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Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Süper Lig fikstür çekiminde algoritmanın düzeltilmesiyle adil rekabetin sağlandığını belirtti ve federasyon ile kulüplere teşekkür etti.

FENERBAHÇE Başkan Vekili Barış Göktürk, ". Algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi, Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, açıklamalarda bulundu. Fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını dileyen Barış Göktürk, "Bizim daha önce federasyona bazı başvurularımız olmuştu. Fikstürde 2 numaralı topun haksız rekabet arz eden bazı avantajları olduğunu söylemiştik ve bu 5 tane algoritmada değişmesi gereken kriteri özellikle vurgulamıştık. Bu yaptığımız görüşmeler neticesinde prova günü federasyon başkanı ve federasyon başkan yardımcısı ve diğer kulüplerin hepsinin huzurunda, bu algoritmaya itirazlarımızı dile getirdik. Bir topun diğer topa nazaran çok önem arz eden avantajları olduğunu söyledik. Bunların UEFA kriterlerinde neler olduğunu anlattık. Bu algoritmanın düzeltilmesi gerektiğini ve bu algoritmanın denkleştirilmesi gerektiğini, daha Avrupa terimiyle konuşursak zorluk endeksinde denklik sağlanması gerektiğini izah ettik. Burada bu başvurumuz haklı bulundu. Geçen hafta Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi de vardı. Onlar da bir topun diğerine nazaran avantajlı olduğunu açıkça kabul ettiler. Burada bunların denklenmesi gerektiğini, Fenerbahçe'nin veya hiçbir kulübün sahada adil rekabetin dışına bir imtiyaz elde etmemesi gerektiğini izah ettik. Federasyon başkanımız adaletsizlik söz konusu olursa 'Ben 18 topu beraber çekerim' dedi. Hatta provada da bizim itirazımızla bu algoritmanın doğru olmadığına yaptığımız itiraz sonucunda 18 top beraber kurada çekildi. Sonradan zorluk endeksi denkleştirildiği için bizim itirazımız ortadan kalkmış oldu ve adil rekabetin sağlandığı Şampiyonlar Ligi torbası iki top çekimi, neredeyse aynı zorluk endeksinde iki topun çekimine geçiş yapıldı. Biz de son 4 yıldır rakibimize sağlanmış avantajların bize veya başkasına sağlanmadığı şekilde adil bir top çekmiş olduk. Gelmeden de söylemiştim '2 numarayı çekerim' diye. 'Derbi avantajını en azından elde ederiz' demiştim. Bir bu avantaj var, başka bir avantaj yok. Kısmetmiş, şansımız yaver gitti. Algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'RAKİPLERİMİZE SAYGI DUYMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Fikstür çekiminde Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk'ün elini sıkmamasıyla ilgili gelen soru üzerine Göktürk, "Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Rakiplerimize saygı duymaya devam edeceğiz. Adil rekabet içerisinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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