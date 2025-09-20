Haberler

Fenerbahçe başkan adaylığından çekilen Hakan Bilal Kutlualp, yoğun ilgiyle karşılandı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve geçtiğimiz günlerde başkan adaylığından çekilen Hakan Bilal Kutlualp, kongre üyeleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, kongre üyelerinin konuşmalarıyla devam ediyor.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'E COŞKULU KARŞILAMA

Sarı-lacivertli kulübün başkanlığı için adaylığını açıklayan ve seçime kısa süre kala Sadettin Saran lehine adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp stada geldi. Saha kenarından tribüne çıkan Kutlualp'e kongre üyeleri tarafından yoğun ilgi gösterildi.

'FENERBAHÇE SENİNLE GURUR DUYUYOR'

Saran destekçisi üyeler tarafından 'Fenerbahçe seninle gurur duyuyor' tezahüratları yapılan Hakan Bilal Kutlualp, daha sonra protokol tribününe çıktı.

