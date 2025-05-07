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Fenerbahçe, Başakşehir Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Başakşehir Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde core hareketleriyle başladı ve sahada yapılan çalışmalara Jayden Oosterwolde da katıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman salonda core hareketleriyle başladı.

Sahada ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Daha önce de belirli aralıklarla takımla antrenmana çıkan Jayden Oosterwolde, sakatlığını atlatarak takımla birlikte idmanda yer aldı.

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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