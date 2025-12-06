Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda RAMS Başakşehir'in konuğu oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetti. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yaptı. RAMS Başakşehir FK karşılaşmaya, "Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, da Costa" 11'i ile çıktı. Fenerbahçe ise "Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent Mercan, Alvarez, Fred, Oğuz Aydın, Asensio, Talisca, Duran" 11'i ile sahada yer aldı.

Mücadeleye daha üstün başlayan Fenerbahçe, karşılaşmanın hemen başında Talisca ve Fred ile girdiği pozisyonlardan gol çıkartmadı. Ev sahibi Başakşehir ise 26'ncı dakikada Fayzullahyev ile girdiği pozisyonda Ederson'u geçemedi. Fenerbahçe, devrenin sonlarında Alvarez ile gole yaklaşsa da bu pozisyondan sonuç çıkmadı ve ilk devre golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının ilk tehlikeli pozisyonunu Başakşehir yakalasa da öne geçen taraf Fenerbahçe oldu. 64'üncü dakikada Asensio'nun kullandığı kornerde ceza sahası içinde Skriniar yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1. Golün ardından iki takım da rakip kalede pozisyonlar bulurken, Başakşehir 81'inci dakikada Bertuğ Yıldırım ile eşitliği yakaladı. Sağ kanattan son çizgiye inen Kemen'in ortasında Bertuğ Yıldırım yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

SEMEDO DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo ilk yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 18'inci dakikada, Harit'le girdiği ikili mücadelede sonrasında sağ üst adalesini tutup kendini yere bıraktı. Sahada ilk tedavisi yapılan tecrübeli futbolcu 20'nci dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.