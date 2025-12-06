Haberler

Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik kayıp

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli iki puan kaybetti. Maçta Fenerbahçe'nin golü Milan Skriniar'dan gelirken, Başakşehir'in eşitlik golünü Bertuğ Yıldırım attı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında kritik 2 puan bıraktı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Semedo'nun 20. dakikadaki sakatlığının ardından hücumda top tutmakta zorlandı. İlk yarı boyunca birkaç net pozisyon üretmesine karşın gol bulmayı başaramayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti. Golün ardından Youssef En-Nesyri ile çok net bir pozisyondan yararlanamayan sarı-lacivertliler, ardından baskı yedi.

RAMS Başakşehir'in 80. dakikada Bertuğ Yıldırım ile bulduğu gole engel olamayan Fenerbahçe, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Ligde puanını 33'e yükselten Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada farkın 3'e çıkmasına engel olamadı.

Semedo sakatlanarak çıktı

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Müsabakanın 17. dakikasında ani atak için topla hareketlenen Semedo, Harit ile girdiği mücadele sonrasında sağ arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı.

Devam edemeyen Semedo'nun yerine 20. dakikada Kerem Aktürkoğlu, oyuna dahil oldu.

Skriniar 2. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, bu sezon ligde 2. golünü attı.

Maçın 63. dakikasında takımı öne geçiren gole imza atan Skriniar, ilk golünü 2. haftada Kocaelispor karşısında kaydetmişti.

Fenerbahçe, 6 maç sonra ligde rakibine takıldı

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e ligde 6 maç aranın ardından takıldı.

Son 3 sezonda rakibine puan şansı vermeyen sarı-lacivertliler, 6 maç aranın ardından Başakşehir'e puan kaybetti.

Puanlar 13 maç sonra bölüşüldü

Fenerbahçe ile Başakşehir, 13 maçın ardından berabere kaldı.

Bu karşılaşma öncesinde iki takım arasında oynanan son 13 lig karşılaşmasında Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken Başakşehir, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

İstanbul temsilcisi iki ekip, 13 maçın ardından sahadan beraberlikle ayrıldı.

Son 3 resmi maçı 1-1 bitti

Fenerbahçe, son 3 resmi maçında rakipleriyle 1-1 berabere kaldı.

Söz konusu süreçte 2'si lig 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 maça çıkan Fenerbahçe, ligde Galatasaray ve Başakşehir, Avrupa'da da Ferencvaros'a karşı aynı skorla sahadan ayrıldı.

Puanı Bertuğ Yıldırım'ın golü getirdi

Başakşehir'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, bu sezon ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Abbosbek Fayzullayev'in yerine oyuna giren 23 yaşındaki santrfor, 9 dakika sonra fileleri havalandırarak beraberliği sağladı.

Bertuğ, turuncu-lacivertli ekibin Trabzonspor'a 4-3 mağlup olduğu müsabakada da bir gole imza atmıştı.

Ligde 5. kez berabere kaldı

RAMS Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de 5. beraberliğini yaşadı.

Ligde 5 maçın ardından sahadan 1 puanla ayrılan turuncu-lacivertliler, 4 galibiyete imza attı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
