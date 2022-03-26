Fenerbahçe, Barcelona'ya farklı kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Barcelona'ya farklı kaybetti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya deplasmanda 88-67 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 32. haftasında Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, Avrupa'daki kötü gidişatı dindiremedi.

Fenerbahçe, Barcelona'ya farklı kaybetti

İKİNCİ YARI FARK AÇILDI

Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini Barcelona 21-21 önde kapattı. Barcelona, soyunma odasına 42-34'lük üstünlükle gitti. İkinci yarıda farkı açan İspanyol devi son periyoda 70-49 önde girdi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko maçtan 88-67 mağlup ayrıldı.

LİDER BİTİRDİ

Bu sonuçla Barcelona 21. galibiyetini elde etti ve normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Fenerbahçe ise 15. mağlubiyetini aldı. Sarı-Lacivertliler üst üste beşinci kez kaybetti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi, Fenerbahçe, Barcelona, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title