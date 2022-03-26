Fenerbahçe, Barcelona'ya farklı kaybetti
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THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya deplasmanda 88-67 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 32. haftasında Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, Avrupa'daki kötü gidişatı dindiremedi.
İKİNCİ YARI FARK AÇILDI
Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini Barcelona 21-21 önde kapattı. Barcelona, soyunma odasına 42-34'lük üstünlükle gitti. İkinci yarıda farkı açan İspanyol devi son periyoda 70-49 önde girdi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko maçtan 88-67 mağlup ayrıldı.
LİDER BİTİRDİ
Bu sonuçla Barcelona 21. galibiyetini elde etti ve normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Fenerbahçe ise 15. mağlubiyetini aldı. Sarı-Lacivertliler üst üste beşinci kez kaybetti.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022