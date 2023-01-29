Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir ile her konuda anlaştı! İstanbul'a geliş tarihi bile belli

Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. 19 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek için yarın akşam İstanbul'da olacak.

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Oosterwolde'nin ardından Emre Demir'i de kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Emre Demir, Barcelona ile sözleşmesini feshetti. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık mukavele imzalayacak. Genç yıldız, sağlık kontrolünden geçmek için yarın akşam İstanbul'da olacak.

GOL YA DA ASİSTİ YOK

19 yaşındaki Emre Demir, geçen sezon 2 milyon euro bedelle Kayseri'den Barcelona'ya transfer olmuştu. Katalan devinin B takımıyla bu sezon 2 maçta süre alan Demir, gol ya da asist katkısı üretemedi.