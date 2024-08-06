Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Balıkesirspor'un genç yıldızını transfer etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Balıkesirspor'un U17 Milli Takımı'nda forma giyen Arda İbrahim Akgün'ü transfer etti. Genç oyuncu, Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderilecek.

BALIKESİR,

GENÇLERBİRLİĞİ altyapısında keşfederek vitrine çıkardığı milli yıldız Arda Güler'i geçen yıl dünya devi Real Madrid'e satan Fenerbahçe, yeni Arda'sını Balıkesir'de buldu. Sarı-lacivertli kulübün TFF 3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor'un U17 Milli Takımı'nda da forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ü transfer ettiği öğrenildi. İki kulübün 5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu tecrübe kazanması için Ümraniyespor'a kiralık göndereceği belirtildi.

Futbola 9 yaşında Susurluk 5 Eylülspor'da başlayan 2007 doğumlu Arda İbrahim Akgün, 2019 yılında Balıkesirspor'a transfer olduktan sonra U15 Milli Takım'a seçildi. Balıkesirspor'da Ekim 2022'de profesyonel olan genç yıldız adayı, kırmızı-beyazlılarla 2022-2023'te TFF 2'nci Lig'de 4'ün ilk 11'de 7 maça, geçen sezon ise 3'üncü Lig'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkarak 2 gol attı. Arda, U15, U16 ve U17 Milli Takım'da toplam 6 maçta oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İbrahim Akgün Balıkesirspor Milli Takım Fenerbahçe Balıkesir Futbol Spor Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?

Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'nde play-off turuna kalırsa St. Patricks-Sabah galibiyle karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'nde play-off turuna kalırsa St. Patricks-Sabah galibiyle karşılaşacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title