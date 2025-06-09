Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'ni Yenerek Finale Yükseldi

Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'ni Yenerek Finale Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 3. maçında Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve finale adını yazdırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 3. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 3. maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olan Fenerbahçe, müsabakaya 14-0'lık seriyle başladı. Sarı-lacivertliler ilk çeyreği 25-14 önde tamamlarken, Bahçeşehir 2. periyotta etkili hücumlarla farkı 5 sayıya kadar indirdi. Fenerbahçe, ribaundlarda rakibine üstünlük kurarken bu çeyrek karşılıklı sayılarla geçti ve soyunma odasına 36-47'lik skorla girildi. Lacivert-beyazlılar, 3. çeyrekte farkı azaltsa da, sarı-lacivertlilerin hücumdaki verimliliği ile son çeyrekte 4 dakika kala 20 sayılık fark oluştu. Jasikevicius'un öğrencileri parkeden 93-84'lük skorla galip ayrılarak finale yükseldi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik

Bahçeşehir Koleji: Tyler Cavanaugh 3, Tai Odiase 6, Axel Bouteille, Kenan Sipahi 9, Christian Massinburg 4, Marko Simonovic 8, Şehmus Hazer 19, Furkan Korkmaz 15, Jaleen Smith 13, Furkan Haltalı 4, Göktuğ Baş 3

Başantrenör: Dejan Radonjic

Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes-Davis 10, Emre Ekşioğlu 8, Marko Guduric 14, Arturs Zagars 5, Khem Birch 8, Metecan Birsen 16, Wade Baldwin 16, Devon Hall 10, Nicolo Melli 6, Melih Mahmutoğlu, Yiğit Hamza Mestoğlu, Faruk Biberoviç

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 14-25 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 36-47 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 59-69 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı!
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
Kütahya'da eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının şüpheli ölümü! Akrabası tarafından bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.