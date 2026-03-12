Fenerbahçe ayrılık! Bonservisi bile belli
Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybeden Fred için ayrılık ihtimali güçlenirken sarı-lacivertli kulübün tecrübeli oyuncu için 12 milyon euro bonservis beklediği öğrenildi.
- Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için gelecek transfer döneminde teklifleri değerlendirme kararı aldı.
- Brezilya Serie A takımı Atletico Mineiro, Fred'i kadrosuna katmak istiyor.
- Fenerbahçe, Fred'in bonservis bedeli olarak yaklaşık 12 milyon euro bekliyor ve futbolcunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe'de bu sezon beklenen süreyi bulamayan Fred'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, Brezilyalı orta saha oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.
TRANSFERLER SONRASI GERİ PLANA DÜŞTÜ
2023-2024 sezonunun başında Manchester United'dan transfer edilen Fred, sarı-lacivertli formayla iki sezonun ardından gözden düşen isimlerden biri oldu. Özellikle N'Golo Kanté ve Matteo Guendouzi'nin takıma katılmasının ardından tecrübeli futbolcu ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanmaya başladı.
BREZİLYA'DAN TALİPLER VAR
Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, Fred'i kadrosuna katmak istiyor. Brezilya temsilcisinin ilgisinin gelecek transfer döneminde somut adımlara dönüşebileceği belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 12 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusunu kalıcı olarak satmak için yaklaşık 12 milyon euro bonservis bedeli beklediği ifade edildi. 33 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Öte yandan Fred'in yakın zamanda Suudi Arabistan'dan gelen bazı teklifleri de geri çevirdiği aktarıldı.