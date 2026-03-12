Fenerbahçe ayrılık! Bonservisi bile belli

Fenerbahçe'de bu sezon beklenen süreyi bulamayan Fred'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, Brezilyalı orta saha oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

TRANSFERLER SONRASI GERİ PLANA DÜŞTÜ

2023-2024 sezonunun başında Manchester United'dan transfer edilen Fred, sarı-lacivertli formayla iki sezonun ardından gözden düşen isimlerden biri oldu. Özellikle N'Golo Kanté ve Matteo Guendouzi'nin takıma katılmasının ardından tecrübeli futbolcu ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanmaya başladı.

BREZİLYA'DAN TALİPLER VAR

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, Fred'i kadrosuna katmak istiyor. Brezilya temsilcisinin ilgisinin gelecek transfer döneminde somut adımlara dönüşebileceği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 12 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusunu kalıcı olarak satmak için yaklaşık 12 milyon euro bonservis bedeli beklediği ifade edildi. 33 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Öte yandan Fred'in yakın zamanda Suudi Arabistan'dan gelen bazı teklifleri de geri çevirdiği aktarıldı.