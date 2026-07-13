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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'daki kampında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde antrenman yaptı. İdman, core çalışmaları, ısınma, çabukluk hareketleri ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Takım, yarın LASK Linz ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Avusturya'da ikinci etap çalışmaları için kamp yaptıkları otelin sahasında, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın LASK Linz ile yapacağı üçüncü hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür
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