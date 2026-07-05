Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Avusturya kampı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde core, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yaparak hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler bugün Avusturya'ya hareket edecek.
Fenerbahçe, Avusturya kampı öncesi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan oyuncular, idmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmaları için bugün Avusturya'ya hareket edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı