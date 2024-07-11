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Fenerbahçe Avusturya'da ikinci etap çalışmalarına devam ediyor

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2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. Ülkesi Sırbistan ile EURO 2024'te mücadele eden Dusan Tadic de takımla birlikte çalıştı.

2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. Ülkesi Sırbistan ile EURO 2024'te mücadele eden Dusan Tadic de takımla birlikte çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jose Mourinho Dusan Tadic Fenerbahçe Sırbistan Avusturya Futbol Spor Güncel Haberler

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