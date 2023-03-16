Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde turu nasıl geçer? İşte çeyrek finali getirecek tüm ihtimaller

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Sevilla'yı ağırlayacak. İlk maçı 2-0 kaybeden temsilcimiz, rakibini 3 farklı yendiği her skorda çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara taşınacak. Fenerbahçe, uzatmalarda da 3 farklı galibiyeti kovalayacak. 15'er dakikalık 2 devre sonunda sarı-lacivertlilerin 2 farklı üstünlüğü devam ederse, çeyrek finale yükselen takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam Sevilla'yı ağırlayacak. İlk maçta rakibine 2 farklı mağlup olan temsilcimiz, Kadıköy'de çeyrek finale yükselmek için mücadele verecek.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçe ve Sevilla, bu akşam saat 20.45'te Ülker Stadı'nda Sevilla'yı ağırlayacak. Kapalı gişe oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadelede temsilcimize en az 2 farklı galibiyet lazım.

EN AZ 2 FARK LAZIM

Temsilcimiz, İspanyol ekibini 3 farklı yendiği her skorda direkt çeyrek finale yükselecek. Deplasman golü kuralının kalkması nedeniyle Fenerbahçe, Sevilla'yı 2 farklı yendiği her skorda ise maçı uzatmalara taşıyacak. Sarı-lacivertliler, uzatmalarda da 3 farklı galibiyeti kovalayacak. 15'er dakikalık 2 devre sonunda Fenerbahçe'nin 2 farklı üstünlüğü devam ederse, çeyrek finale yükselen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Fenerbahçe, en az 2 farklı üstünlükle maçı tamamlayamadığı sonuçlarda ise Avrupa'ya veda edecek.