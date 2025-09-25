Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 Mağlup Oldu

(ANKARA) - Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığı Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Hırvatistan Ekibi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Maksimir Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayan maçı Fransız hakem Jerome Brisard yönetti.

Ev sahibi Dinamo Zagreb 21. dakikada Dion Drane Beljo'nun golüyle fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 25. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle skora denge getirdi ve durumu 1-1 yaptı. 50. dakikada Dion Drane Beljo kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Skoru belirleyen gol ise 90artı5. dakikada Mounsef Bakrar'dan geldi ve Dinamo Zagreb sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.