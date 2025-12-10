Haberler

(ÇARŞAMBA) Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Brann'a konuk olacak

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda mücadele edecek. Maç, Bergen'deki Brann Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak. Fenerbahçe, 5 maçta 2 galibiyetle 20. sırada bulunuyor. Ayrıca, takımda 2 eksik oyuncu yer alıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak.

Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

Fransa Futbol Federasyonundan Willy Delajod'un yöneteceği 90 dakikada Erwan Finjean ve Valentin Evrard ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada bulunuyor.

Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 2 maçta ise Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olup, Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.

Norveç temsilcisi Brann da sarı-lacivertlilerle benzer bir performans sergiledi. Sahasında oynadığı 2 müsabakada Utrecht'i 1-0, Rangers'ı da 3-0 yenen Brann, deplasmanda ise galibiyet elde edemedi. Lille'e 2-1 kaybeden Norveç temsilcisi, Bologna ile 0-0, PAOK'la da 1-1 berabere kaldı.

5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Brann, 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Brann maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor.

Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran ile henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Bir süredir takımla birlikte çalışan Sebastian Szymanski'nin de yarınki maçın kadrosunda olması bekleniyor.

En-Nesyri yeniden 11'e

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Brann mücadelesinde yeniden 11'e dönecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan RAMS Başakşehir müsabakasına yedek başlayıp daha sonra oyuna dahil olan En-Nesyri'yi yarın ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Maç saati yağmur bekleniyor

Norveç'in genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterse de mücadelenin oynanacağı Bergen kentinde yarın hava sıcaklığının 8 ile 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji tahminine göre yarın tüm gün boyunca yağmur yağması da beklentiler arasında.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
title