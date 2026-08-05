Haberler

Fenerbahçe'den Avantajlı Rövanş: 2-0

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Talisca ve Greenwood'un golleriyle galip gelen sarı-lacivertliler, rövanş öncesi önemli avantaj elde etti. Oosterwolde sakatlandı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili ve baskılı başlayan Fenerbahçe, 10. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle öne geçti. İlk yarıda sakatlıklar nedeniyle sık sık oyunun durmasıyla tempo düştü. İlk yarının son bölümünde baskısını artıran sarı-lacivertliler, 45. dakikada Greenwood'un golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde üstün oyununu sürdüren ve birkaç net pozisyondan faydalanamayan Fenerbahçe'de daha sonra yorgunluk belirtileri görüldü. Teknik direktör İsmail Kartal'ın değişiklikleriyle oyunda dengeyi tekrar kuran sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Greenwood golle tanıştı

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Gornik Zabrze karşısında 2 maçta da sonradan oyuna dahil olan 24 yaşındaki oyuncu, ilk kez ilk 11'de görev aldığı Sturm Graz müsabakasının 45. dakikasında şık bir gole imza attı.

Greenwood, gösterdiği performansla taraftardan tam not alırken 68. dakikada yerini Fred Rodrigues'e bıraktı.

Talisca gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, gollerini sürdürdü.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Talisca, 10. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.

Bu sezon Gornik Zabrze ile oynanan ilk 2 resmi maçta da fileleri havalandırmayı başaran Talisca, 3. maçında 3. golünü kaydetmiş oldu.

Oosterwolde devam edemedi

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 28. dakikasında rakibiyle yaşadığı ikili mücadelede yerde kalan 25 yaşındaki oyuncu, müsabakaya devam edemedi.

Oosterwolde, 30. dakikada yerini Archie Brown'a bıraktı.

Bakan Bak, maçı tribünden takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe-Sturm Graz maçını tribünden takip etti.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Kaynak: AA
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü

Korku dolu anlar! 6 katlı bina tuzla buz oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanına suikast timinin firari yüzbaşısı konuştu: İmamın talimatlarına uydum

10 yıl sonra yakalanan darbeci hainin anlattıkları kan dondurdu

Yol kenarındaki otomobilde bir kadın ölü, bir kişi ağır yaralı halde bulundu

Yol kenarındaki otomobilden vahşet çıktı
Isparta'da sokak ortasında dehşet: Masa, sandalye ve sopalar havada uçuştu

Sokak ortasında dehşet anları: Ne buldularsa onunla saldırdılar

İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı hatırlamıyorum

İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce...
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir

AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan için yeni dönem başlıyor

Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Salah aşkı böyle bir şey! Firavun kılığına girip kolbastı oynadı

Tüm ülke onu konuşuyor!