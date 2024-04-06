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Fenerbahçe, avantaj elde etmek için maçı kazanmak istiyor

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 önde olan Fenerbahçe, yarın oynanacak maçı kazanıp avantaj elde etmek istiyor.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile ÇBK Mersin, yarın saat 15.00'te Metro Enerji Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Final serisinde dün oynanan ilk maçı sarı-lacivertliler, 99-76'lık skorla kazanarak seride 1-0 öne geçti. Güney temsilcisine karşı sarı-lacivertliler, normal sezonda 2, Türkiye Kupası finalinde de 1 olmak üzere toplam 4 maçta da galibiyet elde etti. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon final serisinde rakibine karşı 3-0'lık üstünlük sağlayarak mutlu sona ulaşmıştı. Valerie Garnier'in öğrencileri final serisinin ikinci maçını kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

11 günde 3 kez karşılaşacaklar

Son yıllarda Basketbol Süper Ligi'nde ve Euroleague'de başarılı sonuçlar alan iki ekip 11 günde 3 kez rakip olacak. Ligde 7-17 Nisan'da oynanacak maçların yanı sıra iki takım 12 Nisan'da Euroleague yarı final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile ÇBK Mersin, geçtiğimiz sezon Euroleague finalinde karşılaşmış ve sarı-lacivertliler şampiyonluğa uzanan takım olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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