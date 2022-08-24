Fenerbahçe, Austria Wien maçının hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı dinlendirilirken, kas yorgunluğu sorunu yaşayan Joshua King takım çalışmasında yer almadı. Sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma ise antrenmana katılmadı. Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas yaparak sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı. Spor Kaynak: AA / Süha Gür Fenerbahçe Avusturya Spor Haberler

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