Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak. Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Fenerbahçe, geride kalan 5 haftada aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 8 puan topladı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşma öncesinde 15. sırada yer alıyor. Athletic Bilbao ise 4 galibiyet ve 1 beraberlikle elde ettiği 13 puanla kendisine 2. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Mert, Amrabat, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, En-Nesyri.

A. Bilbao: Agirrezabala, Yuri, Parades, Yeray, Gorosabel, Jauregiza, Galarreta, Inaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruzeta.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek. Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor. Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Athletic Bilbao müsabakasıyla takıma döndü. Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Çağlar, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak ve Mourinho'nun görev vermesi durumunda İspanyol ekibi karşısında forma giyecek.