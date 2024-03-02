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Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-0 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Maçta Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle Fenerbahçe galibiyete ulaştı.

Stat: Mersin

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Dk. 46 Strandberg), Maksimovic, Recep Burak Yılmaz, Ghoulam (Dk. 61 Cemali Sertel), Mehdi Boudjemaa (Dk. 69 Ömer Faruk Beyaz), Matondo, Dele-Bashiru (Dk. 61 Doğukan Sinik), Rivas, Pedro, Halil Dervişoğlu (Dk. 79 Dadashov)

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel (Oosterwolde), Becao (Dk. 82 Bonucci), Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 88 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş (Dk. 82 Krunic), Cengiz Ünder (Dk. 65 Fred), Szymanski, Tadic, Dzeko

Goller: Dk. 24 Osayi-Samuel, Dk. 40 Cengiz Ünder ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 8 Osayi-Samuel, Dk. 34 Becao, Dk. 78 Oosterwolde, Dk. 90+2 İsmail Yüksek, Dk. 90+4 Çağlar Söyüncü ( Fenerbahçe ), Dk. 44 Matondo ( Hatayspor )

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

47. dakikada Hatayspor etkili geldi. Kale sahasında Strandberg'in kafayla indirdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

55. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski, şutunu çekti. Hataysporlu Recep Burak Yılmaz, Erce'nin yanından kaleye giden topu çizgi önünden çeldi.

Fenerbahçe müsabakayı 2-0 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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