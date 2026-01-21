Haberler

Fenerbahçe, Aston Villa maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın evinde İngiliz ekibi Aston Villa ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Tedesco yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları ile sürdü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın evinde İngiliz ekibi Aston Villa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra pas çalışması yapıldı.

Tedavileri devam eden Archie Brown ile Levent Mercan'ın yanı sıra izinli olan Youssef En-Nesyri antrenmana katılmadı.

İdman öncesi toplantı odasında Marco Asensio'nun doğum günü kutlandı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Aston Villa maçının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
