Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Galatasaray'ı 1-0 Mağlup Ederek Lider Oldu

Kadınlar Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Fenerbahçe ArsaVev, Galatasaray GAİN'i 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Maçta Fenerbahçe'nin golünü Cox penaltıdan kaydetti.

FENERBAHÇE ArsaVev, Kadınlar Süper Ligi'nin 11'inci haftasında konuk ettiği derbide Galatasaray GAİN'i 1-0 mağlup ederek lider oldu.

Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 14.00'de başlayan derbiyi Hatice Aydın yönetti. Aydın'ın yardımcılıklarını Engin Yılmaz ve Özge Tiraki yaptı. Fenerbahçe ArsaVev, "Göknur Güleryüz, Busem Şeker, Plummer, İpek Kaya, Van Eynde, Cox, Otu, Ece Türkoğlu, Santos, Sabastine, Staskova" ilk 11'i ile sahaya çıkarken Galatasaray GAİN, "Mukasa, Elif Keskin, Eda Karataş, Demehin, Ecem Cümert, Füller, Ebru Topçu, Jang Chang, Melike Pekel, Manga, Giacinti" ile sahaya yer aldı.

Mücadelenin ilk yarısını takımlar karşılıklı gol pozisyonları üretse de 0-0 skorluk beraberlikle tamamladı.

İkinci yarının 60'ıncı dakikasında Sabastine, ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 64'üncü dakikada topun başına geçen Cox vuruşuyla ağları havalandırdı: 1-0. Mücadeleyi Fenerbahçe ArsaVev 1-0 galip tamamladı.

FENERBAHÇE TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan kadın derbisini tribünlerde 10 binden fazla taraftar takip etti. Büyük ilgi gören karşılaşmada atmosfer maç boyunca yüksek tempoda devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
