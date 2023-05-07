Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-0 Yendi ve Sezonu 3. Sırada Tamamladı

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Play-Off 3-4 Etabı ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve sezonu 3'üncü sırada bitirdi.

SALON: İzmir Atatürk

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Play-Off 3-4 Etabı ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve sezonu 3'üncü sırada bitirdi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 19-25, 25-27 ve 27-29'lük skorlarla sonuçlandı. Arkas Spor ise sezonu 4'üncü basamakta tamamladı.