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Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-0 Yendi ve Sezonu 3. Sırada Tamamladı

Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-0 Yendi ve Sezonu 3. Sırada Tamamladı

Spor Haberleri

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Play-Off 3-4 Etabı ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve sezonu 3'üncü sırada bitirdi.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışoğlu

ARKAS SPOR: Mirza, Mustafa, Oğuzhan, Enes, Bertuğ, Enis Ali, Caner, Ahmet, Ulaş, Gökçen, Perez

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Louati, Hasan Sıkar, Kaan, Ferreira, Ahmet, Marouflakrani, Hasan Yeşilbudak, Burak, Caner, Meljanac

SETLER: 19-25, 25-27, 27-29

SÜRE: 83 dakika (23, 28, 32)

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Play-Off 3-4 Etabı ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve sezonu 3'üncü sırada bitirdi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 19-25, 25-27 ve 27-29'lük skorlarla sonuçlandı. Arkas Spor ise sezonu 4'üncü basamakta tamamladı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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