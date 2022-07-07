Fenerbahçe aradığı sol beki sonunda buldu! Giuseppe Pezzella için ilk teklif yapıldı - Haberler

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Fenerbahçe aradığı sol beki sonunda buldu! Giuseppe Pezzella için ilk teklif yapıldı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe geçen sezonlardan bu yana transfer yapmak için büyük efor sarf ettiği sol bek pozisyonuna aradığı kanı sonunda buldu. Sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Giuseppe Pezzella'yı renklerine bağlamak için harekete geçti. Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için İtalyan ekibine 4 milyon euro teklif etti.

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de gündem sol bek transferi. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, Parma'nın sol beki Giuseppe Pezzella için devrede.

FENERBAHÇE 4 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPTI

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, 24 yaşındaki sol bek Giuseppe Pezzella için Parma'ya 4 milyon euroluk teklif yaptı. Sarı-lacivertliler İtalyan futbolcuya 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme teklif etti.

Fenerbahçe aradığı sol beki sonunda buldu! Giuseppe Pezzella için ilk teklif yapıldı

PARMA İLE 2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçen sezonu Atalanta'da geçiren Giuseppe Pezzella toplam 29 maçta süre alırken takımına 2 asistlik katkı yaptı. 24 yaşındaki sol bekin Parma ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com - Spor

Atalanta BC Fenerbahçe İtalya Parma Spor Haberler

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