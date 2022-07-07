Fenerbahçe aradığı sol beki sonunda buldu! Giuseppe Pezzella için ilk teklif yapıldı
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Fenerbahçe geçen sezonlardan bu yana transfer yapmak için büyük efor sarf ettiği sol bek pozisyonuna aradığı kanı sonunda buldu. Sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Giuseppe Pezzella'yı renklerine bağlamak için harekete geçti. Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için İtalyan ekibine 4 milyon euro teklif etti.
Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de gündem sol bek transferi. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, Parma'nın sol beki Giuseppe Pezzella için devrede.
FENERBAHÇE 4 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPTI
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, 24 yaşındaki sol bek Giuseppe Pezzella için Parma'ya 4 milyon euroluk teklif yaptı. Sarı-lacivertliler İtalyan futbolcuya 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme teklif etti.
PARMA İLE 2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Geçen sezonu Atalanta'da geçiren Giuseppe Pezzella toplam 29 maçta süre alırken takımına 2 asistlik katkı yaptı. 24 yaşındaki sol bekin Parma ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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