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Fenerbahçe, Antalyaspor'u Deplasmanda 2-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Antalyaspor'u Deplasmanda 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Tadic ve Thalisson (k.k.) kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası yayı yakınından Samudio'nun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.

63. dakikada Fred'in pasıyla ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Tadic'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1

81. dakikada sol kanattan Kostic'in yaptığı ortaya Thalisson'un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen

Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı (Amar dk. 74), Thalisson, Güray Vural, Erdal Rakip (Soner Dikmen dk.51), Petrusenko (Safuri dk.82), Kaluzinski (Gaich dk. 74), Townsend (Van de Streek dk. 74), Djenepo, Samudio

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Abdurrahim Dursun, Burak İngenç

Teknik Direktör: Alex de Souza

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku (Kostic dk.46), Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek (Fred dk. 46), Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, (Mert Hakan Yandaş dk. 84), Allan Saint-Maximin (Becao dk. 69), Edin Dzeko (En Nesyri dk. 79)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Tadic (dk. 63), Thalisson (dk. 81) (k.k.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Thalisson (Antalyaspor), Djiku, Jose Mourinho (Teknik Direktör) (Fenerbahçe) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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