Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan çalışma, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve dayanıklılık koşularının ardından idman çift kale maçla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan ve milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve dayanıklılık koşularının ardından idman çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.