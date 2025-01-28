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Fenerbahçe, Anderson Talisca ile Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile Sözleşme İmzaladı
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Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Talisca, İstanbul'a gelerek kulüp binasında sözleşmeyi imzaladı.

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu Talisca ile güçlendirdi. Dün akşam İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu, bugün kulüp binasında kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı-lacivertli çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Sözleşmesindeki maddeler inanılır gibi değil
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