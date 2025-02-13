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Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Mağlup Ederek 7. Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Mağlup Ederek 7. Galibiyetini Aldı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek, Belçika takımlarına karşı tarihindeki 7. galibiyetini elde etti. Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle maçı kazanarak, Anderlecht karşısındaki 4. zaferine imza attı.

Fenerbahçe, Anderlecht mücadelesiyle Belçika ekiplerine karşı 7. galibiyetine kazandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşı karşıya geldiği Belçika temsilcisi Anderlecht'i Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu müsabakayla birlikte Belçika ekiplerine karşı 12. maçına çıkarken, Anderlecht ile de 7. kez rakip oldu. Anderlecht'e karşı 4. galibiyetine ulaşan Fenerbahçe, bu süreçte Union Saint-Gilloise'yi 2, Royal Antwerp takımını da 1 kez mağlup etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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