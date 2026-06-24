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Fenerbahçe, genç yıldız Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, genç yıldız Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe, Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, genç oyuncunun gelişimini planlı bir programla destekleyeceğini ve kısa vadeli beklentilerin ötesinde bir vizyonla ilerleyeceğini açıkladı.

FENERBAHÇE, Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyeleri Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan katıldı.

Kulüp, genç futbolcunun gelişiminin planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürüleceğini belirtirken, Amara Diouf'un kısa vadeli beklentilerin ötesinde değerlendirilerek bireysel çalışma programı çerçevesinde destekleneceğini ifade etti.

Kulüpten yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi:

"Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı. Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir. Kulübümüz, Amara Diouf'u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır. Amara Diouf'a ailemize hoş geldin diyor, sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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