Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Fenerbahçe'de altyapı yapılanmasında önemli bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüp, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de altyapı yapılanmasında dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı.

YOLLAR AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, kulüp yönetimi Karabük ile karşılıklı olarak vedalaştı. Ayrılığın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sedat Karabük, Fenerbahçe altyapısında yürütülen projeler ve genç oyuncu planlamasında görev alıyordu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
