Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk etti

Güncelleme:

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında Alanyaspor'u konuk etti. İsmail Kartal'ın takımında 9 değişiklik yapılırken, Alanyaspor'da ise 4 değişiklik oldu. Fenerbahçe'de 5 oyuncu eksikken, Ryan Kent kadroda yer aldı.

İsmail Kartal'dan 9 değişiklik

Fenerbahçe'de 5 eksik

Ryan Kent kadroda

Alanyaspor'da 4 değişiklik

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, - Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında Alanyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetti. Altay'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Emin Tuğral üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK maçının kadrosuna göre 9 değişiklik yaparak takımını Alanyaspor karşısında sahaya sürdü. Kartal, Gaziantep FK maçında oynayan Mert Müldür ve İsmail Yüksek'e Alanyaspor karşısında da ilk 11'de şans verdi. Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı ilk 11'i şu isimlerden oluştu;

"Livakovic - Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko."

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında 5 oyuncusundan çeşitli sebeplerden dolayı faydalanamadı. Sarı-lacivertli ekipte Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda olan Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Joshua King ile Fred kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan ve antrenmanlara çıkmaya başlayan Rodrigo Becao ile yeni transfer Serdar Dursun da teknik ekip kararıyla karşılaşmanın kadrosunda kendilerine yer bulamadı.

RYAN KENT KADRODA

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim olan Ryan Kent, bu sezon teknik ekibin kararıyla birçok maçta süre alamamasının yanı sıra maç kadrosunda da kendisine yer bulamamıştı. İskoç oyuncu, Alanyaspor maçının kadrosunda kendisine yer buldu. 27 yaşındaki oyuncu, ligde son olarak ligin 20'nci haftasında oynanan Gaziantep FK maçında kadroya girmişti. Kent, 4 maç aranın ardından Süper Lig'de bir maçın kadrosunda yer aldı.

ALANYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe giderek takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. Tekke, Nuno Lima, Furkan Bayır, Joao Novais ve Efecan Karaca'nın yerine Fidan Aliti, Fatih Aksoy, Pione Sisto ve Carlos Eduardo'ya şans verdi. Alanyaspor, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11 ile çıktı;

"Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Aliti, Fatih Aksoy, Balkovec, Fer, Richard, Oğuz Aydın, Sisto, Augusto, Carlos Eduardo."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Ryan Kent Teknik Direktör Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

11-12 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe - Alanyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Aston Villa - Manchester United maçı CANLI izle! 11 Şubat Aston Villa - Manchester United maçı canlı yayın izle! Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'i! FB - Alanyaspor maçı 11'inde kimler var, ilk 11'de yer alan futbolcular kim? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI izle! 11 Şubat Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı yayın izle! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title