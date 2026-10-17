Fenerbahçe Alanyaspor'u 3-0 yenerken Kerem Aktürkoğlu ligdeki ilk golünü attı

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor karşısında fileleri havalandırarak bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken, ikinci gol Kerem Aktürkoğlu'dan geldi. Müsabakaya yedek başlayan Kerem, 67. dakikada Greenwood'un yerine dahil oldu. 27 yaşındaki futbolcu gol suskunluğunu da Alanyaspor maçıyla bozdu. 71. dakikada Kante'nin pasıyla topla buluşan Kerem, ceza yayına doğru ilerleyerek pasını Lukaku'ya aktardı, savunmadan seken top yeniden önünde bulan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu sezon 4'ü ilk 11 olmak üzere 7 maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu, ligdeki ilk golünü kaydetti.

Kerem, 87. dakikada Vedat Muriqi'in attığı golün de pasını veren isim oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı