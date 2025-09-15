Haberler

Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Tedesco yönetimindeki antrenman ısınma, çabukluk ve dar alanda çift kale maçlarla devam etti.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda çift kale maçlar yapan takım, antrenmanı bireysel çalışmalarla noktaladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda çift kale maçlar yapan takım, antrenmanı bireysel çalışmalarla noktaladı.

Trabzonspor maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde forma giyen futbolcular rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
