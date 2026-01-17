Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başlayıp sahada ısınma ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Alanya'ya gidecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor