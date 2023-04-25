Fenerbahçe Alagöz Holding şampiyonluk kupasını aldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, kupasını aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu final serisi 3'üncü maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Metro Enerji Spor Salonu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk etti. Deplasmanda oynadığı ilk 2 maçı kazanarak seride 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, sahasındaki ilk maçtan da 82-56 galip ayrılarak durumu 3-0 yaptı ve ligi şampiyon olarak tamamladı. Karşılaşmanın ardından ilk olarak konuk ekip ikincilik kupasını aldı. Sonrasında Fenerbahçeli basketbolcular tek tek anons edilerek parkeye davet edildi. Sarı-lacivertli ekibe madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan verdi. Ardından takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu elinden aldı. Fenerbahçeli basketbolcular ve salonda bulunan taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.