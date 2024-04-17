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Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol Süper Ligi'nde namağlup şampiyon oldu

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Bu sezon EuroLeague'de şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde ÇBK Mersin'i 3-0 yenerek bir kez daha şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler normal sezonda 28 maçının tamamını kazanırken, play-offlarda çıktığı 7 maçtan da zaferle ayrılarak kupayı namağlup müzesine götürdü.

Kısa bir süre önce EuroLeague şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Alagöz Holding, NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında ÇBK Mersin'i deplasmanda 80-56 mağlup etti ve seriyi 3-0'a getirerek şampiyon oldu.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Fenerbahçe Alagöz Holding, ligde normal sezonda 28'de 28, play-off serisinde ise 7'de 7 yaparak namağlup bir şekilde kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli takım, üst üste 6. kez ligi şampiyon tamamladı ve toplamda 18. zaferine ulaştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Basketbol Mersin Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Altan Kaya:

Yakışır kızlarımıza Şampiyonluk, Gönülden Tebrıkler

5
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Yasar Unal:

Tebrikler takımımıza. Bravo.

5
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