Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol Süper Ligi'nde namağlup şampiyon oldu

Kısa bir süre önce EuroLeague şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Alagöz Holding, NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında ÇBK Mersin'i deplasmanda 80-56 mağlup etti ve seriyi 3-0'a getirerek şampiyon oldu.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Fenerbahçe Alagöz Holding, ligde normal sezonda 28'de 28, play-off serisinde ise 7'de 7 yaparak namağlup bir şekilde kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli takım, üst üste 6. kez ligi şampiyon tamamladı ve toplamda 18. zaferine ulaştı.