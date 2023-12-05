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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Oyuncusu Merve Aydın Ameliyat Edildi

5 Aralık 2023 19:33 Son Güncelleme: 19:34 Abone Ol

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, tecrübeli oyun kurucu Merve Aydın'ın başarılı bir sol bacak ön çapraz bağ operasyonu geçirdiğini duyurdu. Aydın'a geçmiş olsun dileklerini ileten kulüp, en kısa sürede oyuncunun takıma dönmesini temenni etti.