Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Oyuncusu Merve Aydın Ameliyat Edildi
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, tecrübeli oyun kurucu Merve Aydın'ın başarılı bir sol bacak ön çapraz bağ operasyonu geçirdiğini duyurdu. Aydın'a geçmiş olsun dileklerini ileten kulüp, en kısa sürede oyuncunun takıma dönmesini temenni etti.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, tecrübeli oyun kurucu Merve Aydın'ın ameliyat edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Merve Aydın, Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde başarılı bir sol bacak ön çapraz bağ operasyonu geçirmiştir. Merve Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.