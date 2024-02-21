Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı EuroLeague çeyrek finalinde galip
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 98-91 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Kadınlar EuroLeague'de son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 98-91 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Nikola Perlic, Veronika Obertova, Pulina Karolina Gajdosz
Fenerbahçe: Badiane 4, Anderson 22, Collier 21, McBride 27, Sevgi Uzun 5, Laksa 2, Milic 15, Alperi Onar 2
Başantrenör: Valerie Garnier
Avenida: Gil 8, Carter 10, Prince 22, Rodriguez 17, Vilaro 21, Olcay Çakır 2, Delaere 4, Hatar 4, Kone 3
Başantrenör: Pablo Rodriguez
1. Periyot: 30-24 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 53-44 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 77-64 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL