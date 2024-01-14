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Fenerbahçe Alagöz Holding, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 126-67 yendi.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Benhür İrcel, Mustafa Çeltiker

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Öykü Canlıel 23, Sena Işık 12, Betül Kutlu 15, Nuran Tutsak 3, Öykü Taşkın 14

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sudenur Akarpa 5, Sevgi Uzun 6, Duygu Özen 1, Selin Rachel Gül 6, İdil Saçalır 16, Alperi Onar 3, Anderson 6, Milic 28, Tilbe Şenyürek 30, Ayşe Yılmaz 2, Laksa 23

1. Periyot: 12-34

Devre: 26-70

3. Periyot: 48-96

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 126-67 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Hatay Basketbol Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

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