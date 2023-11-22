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Fenerbahçe Alagöz Holding, ACS Sepsi SIC'i farklı mağlup etti

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 6'ncı maçında ACS Sepsi SIC'i 110-63 mağlup etti. Fenerbahçe bu galibiyetle yoluna 6'da 6 ile devam ederken, Romanya temsilcisi ise 6'ncı mağlubiyetini aldı.