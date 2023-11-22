Fenerbahçe Alagöz Holding, ACS Sepsi SIC'i farklı mağlup etti
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 6'ncı maçında ACS Sepsi SIC'i 110-63 mağlup etti. Fenerbahçe bu galibiyetle yoluna 6'da 6 ile devam ederken, Romanya temsilcisi ise 6'ncı mağlubiyetini aldı.
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Marion Ortis (Fransa), İlias Karpanos (Yunanistan), Bogna Podkowinska (Polonya)
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDING: Selin Gül, Lekovic 3, McBride 24, Milic 24, Sevgi Uzun 2, Anderson 9, Howard 17, Laksa, Meesseman 20, Duygu Özen 3, İdil Saçalır 3, Tilbe Şenyürek 5
ACS SEPSI-SIC: Akathiotou, Green 5, Hristova 18, Jankovic 12, Nystrom 13, Belegante, Catinean, Gereben 7, Nelson 8
1'İNCİ PERİYOT: 34-13
DEVRE: 59-24
3'ÜNCÜ PERİYOT: 90-46
5 FAUL: Nelson, Gereben (ACS Sepsi-SIC)
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 6'ncı maçında Romanya ekibi ACS Sepsi SIC takımını 110-63 mağlup etti. Bu sonucun ardından Sarı-lacivertli ekip yoluna 6'da 6 ile devam ederken, Romanya temsilcisi gruptaki 6'ncı mağlubiyetini aldı.